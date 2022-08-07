شكرا لقرائتكم خبر عن الرابع مكرر على الثانوية العامة أدبى: والدى صاحب الفضل فى تفوقى وربنا يقدرنى وأسعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الطالب مهند محمد شعبان الرابع مكرر على الثانوية العامة بالشعبة الأدبية إن صاحب الفضل في تفوقى هو والدى متابعا "شكرا على كل حاجة قدمتهالى وربنا يقدرنى وأسعدك دايما".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور: بعد امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع عرفت نظام الامتحانات وكانت 4 امتحانات في يومين.

وقال والد الطالب خلال مداخلة بالبرنامج ، إن مهند لم يتعبنى على الإطلاق، مؤكدا انه لم يتجه للدروس الخصوصية إلا خلال العام الأخير، وأكد ان الشخصية الملهمة له كان دكتور في جامعة كندية وهو يتحدث عن المثابرة دائما وجعلنى متحمسا للمجال الذى أدرسه لأنه درس العلوم الاجتماعية وهى تهم كل واحد دون أن يعلم.

ونصح طلاب الثانوية العامة بعدم الضيق والتوتر وأن لا يأخذ الطالب الأمور على أعصابه وأن يكمل ويقوم بما عليه.