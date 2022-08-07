شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يهنئ رئيس قضايا الدولة بتولي مهام منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون المشترك بين هيئة قضايا الدولة ومحافظة الجيزة زار اليوم السبت، اللواء أحمد راشد مصطفى محافظ الجيزة المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة لتهنئته بتولي رئاسة الهيئة حضر اللقاء السادة نواب الرئيس:

المستشارعبد العال جرنة نائب الرئيس رئيس التفتيش الفني.

المستشار أحمد فكري نائب الرئيس الأمين العام.

المستشار هاني محمد علي نائب الرئيس رئيس المكتب الفني.

المستشار مكرم عبد الله نائب رئيس الهيئة.

المستشار دكتور عبد الحميد نجاشي نائب الرئيس.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك، بين المحافظة والهيئة لتيسير العمل القضائي للدفاع عن الحق والمال العام للدولة المصرية في القضايا الخاصة بالمحافظة المقامة منها أو عليها.

فيما أعرب المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة، عن شكره للسيد اللواء/ أحمد راشد محافظ الجيزة، على تهنئته الكريمة، مؤكدًا حرص الهيئة على العمل بشكل متكامل مع المحافظة لحماية الحق والمال العام ومقدرات الوطن.

في ختام اللقاء، أهدى بكر رئيس الهيئة درع الهيئة التذكاري لمحافظ الجيزة

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.