انطلاق الفوج الأول للطالبات الوافدات إلى فرع مدينة البعوث بالإسكندرية

القاهرة - سامية سيد - انطلق صباح اليوم الفوج الأول للطالبات الوافدات إلى فرع مدينة البعوث بالإسكندرية، وذلك فى إطار فعاليات المعسكر الصيفى للطلاب الوافدين الذى ينظمه قطاع مدن البعوث الإسلامية، تنفيذًا للخطة السنوية لإدارة رعاية الشباب، ومن المقرر له العودة يوم 13 / 8 / 2022، وشارك بالفوج 105 طالبة من مختلف الجنسيات تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، وتحت رعاية رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية.

ويتضمن برنامج المعسكر العديد من الفعاليات منها زيارات إلى معالم الإسكندرية المختلفة مثل مكتبة الإسكندرية ومسجد المرسى أبو العباس، ومتحف الأحياء المائية، وحديقة الحيوان بالإسكندرية، وقصر المنتزه، وقلعة قايتباى، حديقة انطونيادس، ورحلات شاطئية، ومسابقات رياضية ودينية وثقافية وفنية، ويختتم الفوج بملتقى ثقافى وحفل سمر بمشاركة الطلاب الوافدين.

وفى سياق متصل أنه من المقرر عودة الفوج الثانى "بنين " ظهر اليوم من مدينة البعوث بالإسكندرية، وذلك بعد انتهاء اسبوع ممتع ومفيد واخذ قسطًا من الراحة لطلاب البعوث.