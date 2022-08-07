شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تهنئ منتخب الأولمبياد الخاص لفوزه ببرونزية كأس العالم للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، التهنئة للمنتخب الوطنى للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة، وذلك بعد أن نجح في تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأولمبياد الخاص، والتي أقيمت في مدينة ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 31 يوليو حتي 6 أغسطس الجاري .

وحقق المنتخب الوطني فوزًا كبيرًا علي حساب منتخب جزر الكاريبي بستة أهداف مقابل لا شيء في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي جمعتهما أمس الجمعة، ليحقق المنتخب الوطني المركز الثالث والميدالية البرونزية في إنجاز جديد يضاف إلي سجل إنجازات الأبطال من ذوي الهمم.

وأشادت القباج بالمستوي الكبير الذي قدمته فتيات المنتخب في ذلك المحفل الدولي الكبير، حيث أكدت بطلات المنتخب أنهن دائما " قادرون باختلاف"، مشيرة إلي تقديم وزارة التضامن الاجتماعي كافة أشكال الدعم لأبطال المنتخب الوطني من أجل مواصلة مسيرة الانجازات في البطولات القادمة.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي استقبال أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية الموحدة، للاحتفاء بالإنجاز الكبير الذي تم تحقيقه، فضلًا عن استقبالها لإحدي بطلات المنتخب وابنة دار القدس لرعاية الايتام لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والتي شاركت في تحقيق ذلك الانجاز الكبير للمنتخب الوطني، ونجاحها في رفع اسم مصر والدار عاليًا في هذا المحفل الدولي.