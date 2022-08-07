اليوم.. دعوى بطلان انتخابات نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من المحامي كمال شعيب، وكيلا عن أحمد سليمان المرشح السابق لانتخابات الزمالك على مقعد الرئاسة، والتي طالب فيها ببطلان انتخابات نادي الزمالك.

اختصمت الدعوى التي حملت 34669 لسنة 76 قضائية، وزير الشباب والرياضة وآخرين.

وطالب المحامي في دعواه بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية من إعمال سلطتها الإشرافية والرقابية، على الهيئات الرياضية، بإعلان بطلان انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، المنعقدة بتاريخ 11 فبراير الماضي، وبطلان تشكيل مجلس إدارة النادي عن الدورة الانتخابية 2021-2025، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، ومنها إعادة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي لانتخاب مجلس الإدارة عن الدورة الانتخابية المشار إليها.