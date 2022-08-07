"أرواح في المدينة" تتجول مع "حياة أو موت" بسينما الهناجر.. الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ضمن سلسلة محاضرات "أرواح في المدينة"، يقيم بيت المعمار المصري بدرب اللبانة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، "صالون العمارة والسينما"، بالتعاون مع مشروع "القاهرة عنواني"، ومحاضرة للإعلامي محمود التميمي، وذلك في السادسة مساء الاثنين 8 أغسطس بسينما الهناجر.

يستعرض "التميمي" من خلال فيلم "حياة أو موت" إنتاج عام 1954 شوارع مدينة القاهرة التي تدور فيها أحداث الفيلم، من منطقة العتبة وحتي منطقة دير النحاس، ورحلة الطفلة بطلة الفيلم في شوارع القاهرة وعمارتها في تلك الفترة، فيبدأ مع الطفلة رحلتها من دير النحاس بمصر القديمة ويحكي عن الأحياء والأرواح من قصص الصحافة والكتابات التاريخية.

ومن خلال الترام رقم "30" يحكي لنا "التميمي" قصة الترام في مصر، شوارع قصر العيني وجاردن سيتي والمنيل والعودة إلي دير النحاس، كما يحكي مقتطفات من سيرة العملاقين حسين رياض ويوسف وهبي.