الأربعاء.. افتتاح العرض المسرحي الاستعراضي "سمك × مية" بجمصة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يفتتح البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، العرض المسرحي الغنائي الإستعراضي "سمك × مية"، يوم الأربعاء 10 أغسطس الجارى، علي مسرح مدينة جمصة، من إنتاج فرقة تحت 18 برئاسة الفنان عبد المنعم محمد، البطولة للنجم سامح يسري، والمطربة الفنانة شهيناز، ونجم الكوميديا منير مكرم.

وعن العرض يؤكد سامح يسرى، أنه مزيج شيق وجذاب من المواقف الدرامية والغناء والاستعراض والكوميديا، في شكل محترم وراقي ومحبب للأسرة المصرية بمختلف أعمارها، ويعبر عن نماذج من الشخصيات بالمجتمع بكل ماتحمله من طيبة وقوة، وماتتعرض له من أحداث ومواقف مختلفة طوال حياتها.

"سمك × مية" يشارك فيه الفنان حمدي حفني، والفنان محمود فتحي، والفنانة شيماء نصار، وفنانيي فرقة تحت 18 "عماد تيسير، محمد جاد، باسم نور، حسن نوح ، زكي لوجو، محمد فايز، محمد نوفل، أحمد صالح، محمود صلاح"، تأليف وأشعار محمد الطيب، إخراج هشام إبراهيم.