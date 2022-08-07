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الأزهر للفتوى: يستحب صيام يوم غد وبعد غد التاسع والعاشر من شهر الله المحرم

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القاهرة - سامية سيد - قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، سنَّ لنا سيدنا رسولُ ﷺ الله صيام يوم عاشوراء؛ لما فيه من تكفيرٍ للسيئات، وزيادةٍ في الحسناتِ؛ فعن أَبِي قتادةَ رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله ﷺ قَالَ: «صَوْمُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ». ّ[أخرجه النسائي]

كما يُستحب صيام يوم التاسع من محرم مع عاشوراء؛ لقول سيدنا المصطفى ﷺ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ». [أخرجه مسلم] 

وصيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب:

1-إفراد يوم عاشوراء بالصوم.

2-صيامه وصيام يوم قبله أو يوم بعده.

3-صيامه وصيام يوم قبله ويوم بعده.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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