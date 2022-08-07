كما هنأ وكيل الوزارة، ووكيل المديرية بخالص التهانى والأمنيات القلبية لجميع الطلبة والطالبات متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح.

القاهرة - سامية سيد - هنأ أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية، طلبة وطالبات الثانوية العامة والحاصلين على مراكز جمهورى بمحافظة الجيزة، حيث حصل تعليم الجيزة على أربعة مراكز جمهورى لنتيجة الثانوى العامة.

شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "تعليم الجيزة" يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية