الرسول قال "أشيروا على النساء في أنفسهن".. تحذير برلماني من إجبار الفتاة على الزواج بمَن ترفضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

حذرت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، من مخاطر تفاقم ظاهرة "إجبار الفتاة على الزواج من شخص ترفضه ولا ترغب فيه"، بعد واقعة إقدام فتاة على الانتحار بمدينة 6 أكتوبر؛ احتجاجًا على إجبارها على الزواج دون رضاها.

وقالت جابر، في تصريحات أدلت بها اليوم السبت، إنها ستتقدم بطلب إحاطة رسميًّا إلى الجهات المعنية؛ لمناقشة هذه الظاهرة مع عودة البرلمان للانعقاد في الدور الثالث في حضور ممثلي الأوقاف والأزهر والمجلس القومي للمرأة، لافتةً إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة؛ فقد سبقتها حالات أخرى في عدد من محافظات الصعيد.

وأشارت النائبة إلى أن إقدام عدد من الفتيات على الانتحار والتخلص من حياتهن، بسبب إرغام الأهل على الزواج من شخص لا ترغب فيه، أمر يستدعي منا الوقوف والتحرك حول ظاهرة قد تتفاقم ما لم نتحرك مبكرًا لعلاج مثل هذه الظواهر المجتمعية التي لا تمت للشرع ولا الدين بصلة، وتعود بنا إلى العصور الجاهلية.

وأوضحت نائبة أسيوط أن الزواج ميثاق غليظ، قائم على القبول والإيجاب، واشترط المشرع لصحة هذا العقد الرضا التام من الفتاة، وقيام الكثير من الأسر بإجبار الفتاة على الزواج بشخص ترفضه ولا ترغب في الزواج منه، انتقاص من حق المرأة، ويتعارض مع أبسط حقوقها، وهو الحق في اختيار شريك حياتها.

واستندت النائبة إلى حديث النبي، صلى الله عليه وسلم، عندما قال لرجل زوج ابنته دون أن يستشيرها "أشيروا على النساء في أنفسهن"، لافتةً إلى وجوب احترام رأي المرأة عند الزواج، ولا بد من موافقتها عليه.

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