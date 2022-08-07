نقابة المحامين تُدين الإرهاب الصهيوني على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أدانت النقابة العامة للمحامين، بأشد العبارات إرهاب الكيان الصهيوني على غزة وقتل المدنيين الفلسطينيين وإصابة العشرات منهم واستهداف أطفالهم ونسائهم.

ونددت الصمت العالمي غير المعقول وغير المقبول، والذي يمنح الكيان الصهيوني تشجيعًا لا أخلاقيًّا ولا حضاريًّا لمواصلة انتهاكاته في حق الإنسان والإنسانية، واعتداءاته المتكررة في حق إخواننا الفلسطينيين الأبرياء.

وأكدت أن ما يحدث من الجانب الإسرائيلي بأنه جرائم حرب وإبادة مطالبةً بتفعيل نصوص الأمم المتحدة التي تكفل لمجلس الأمن التدخل بالقوة في الحالات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين ومؤكدةً على ضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية لمسئوليتها وفق قواعد القانون الدولى لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن مثل هذه الجرائم الإسرائيلية المتكررة والخطيرة لن تزيدنا إلا تمسكًا بقضيتنا وإيمانًا بمشروعيتها وإصرارًا على نصر الحق، ويبدو أن جيش الاحتلال لا يدرك أن دمائنا التى نقدمها لا تُقارن بإيماننا بعدالة قضيتنا واننا سننتصر مهما طال الزمن.

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