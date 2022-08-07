مصدر أمنى ينفي وفاة شخص داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بسبب الإهمال الطبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة ما تم نشره عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مزاعم حول وفاة أحد الأشخاص داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بالشرقية نتيجة الإهمال الطبى.

وأوضح المصدر، أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ من الصحة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور محبوس إحتياطياً بقرار من النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا، وبتاريخ 22 يوليو

الماضي تم عرضه على مستشفى الزقازيق الجامعى لمعاناته من ضيق فى التنفس، وتم حجزه بالمستشفى لتلقى العلاج، وبتاريخ 5 أغسطس الجاري توفي المذكور أثناء تلقيه الرعاية الطبية بالمستشفى

وورد التقرير الطبى يفيد بأن المتوفى كان يعانى من ورم سرطاني بالحنجرة والتهاب رئوي حاد، وأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية أدى إلى توقف بعضلة القلب.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الصدد يأتى ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب.