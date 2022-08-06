شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا أمطار رعدية بحلايب وشلاتين ومرسى علم والعظمى بالقاهرة 34 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

أعلن ”الخليج 365” نتيجة الثانوية العامة 2022، عبر موقعه الرسمى، وذلك بعد اعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة العام الدراسي 2021-2022.

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، عن فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة بعد 48 ساعة من خلال موقع الوزارة لمدة 10 أيام.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، فى التعامل مع شكاوى المواطنين خلال شهر يوليو الماضي.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن عدد الطلاب الذين يؤيدون امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان 152029 طالبا وطالبة، موضحة أنه تقدم لامتحانات الثانوية العامة دور أول 689745، حضر منهم 609091، ونجح بنتيجة امتحانات الثانوية العامة دور أول 457062.

أتاحت أكاديمية الشرطة للناجحين في الثانوية العامة لهذا العام، التقديم في كلية الشرطة إلكترونيا حتى نهاية هذا الشهر، شريطة حصولهم على 65 %، كحد أدنى. قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم السبت، أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخ القناة بعبور 89 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.2 مليون طن. وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 44 سفينة بحمولات صافية قدرها 3 مليون طن، فيما عبرت 45 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.2 مليون طن. عبور 89 سفينة قناة السويس كأعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة للقناة التعليم العالى: بدء الدراسة بجامعة الزقازيق الأهلية أكتوبر المقبل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة عدد الجامعات الأهلية في منظومة التعليم العالي، وتوفير الدعم المالي اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها. قال المهندس محمد عادل، نائب الرئيس التنفيذي لمشروع قناة السويس الجديدة: كان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن ينتهى المشروع في عام واحد وليس 3 أعوام، وهو ما وضعنا في ضغط شديد، مؤكدا أن جميع قطاعات الدولة كانت تتعاون معا في ملحمة جميلة، حيث قمنا بتمويل 45 كراكة بـ 250 ألف طن من السولار والمازوت في 11 شهرا. المهندس محمد عادل: قناة السويس تحقق كل يوم إيرادا لم يحدث منذ إنشائها

انفرد النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، برقم قياسي فى تاريخ مسابقة البريميرليج، بعد إحراز الهدف الثانى لصالح الريدز ضد فولهام، فى المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم، السبت، وانتهت بالتعادل 2-2 في الجولة الأولي، على ملعب "كرافين كوتاج".