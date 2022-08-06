الرئيس السيسي: سياسة مصر تعتمد على الاعتدال والتوازن وعدم التدخل فى شئون أحد

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن سياسة مصر الخارجية تعتمد على الاعتدال والتوازن وعدم التدخل في شئون الآخرين، وتفضيل المسارات السياسية والدبلوماسية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد الكلية الحربية: فيما يخص الأزمة الصينية إحنا لينا موقف واضح ومعلن وهي سياسة الصين الواحدة، محتاجين إن الاستقرار يعم في العالم علشان العالم بيعاني كثيرا من أي أزمة تقع هنا أو هنا.

وتابع الرئيس السيسي: "برضو زي ما قلت في الأزمة الروسية، عناصر الأزمة فيها حاجات كتير لكن إحنا بنحاول يكون دورنا إيجابي وبنشجع علشان تتحل بالمسار السياسي والدبلوماسي، طبعا نحاول ننزع فتيل أي أزمة طبعا، وده خط عام لمصر، وده برضو اللي إحنا بنعمل في قطاع غزة، أي أزمة إحنا حريصين على نزع فتيلها لآن الاستقرار والسلام ده مسار إحنا بنؤمن بيه وبنعيش بيه وشوفناه، وأنا من الجيل اللي شاف ده في مصر، وعرف قد إيه السلام مهم جدا".