شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى ثانوية عامة مكفوفين بالبحيرة: طه حسين قدوتى وأهدى تفوقى لروح والدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ناريمان صالح الأولى على مستوى الجمهورية للمكفوفين الطالبة بمدرسة النور للمكفوفين بالإسكندرية، إنها لم تتوقع أن تكون الأولى على الثانوية العامة وأنها اجتهدت بكل عزم وصبر لتحقيق هذا التفوق .

وأوضحت الأولى على الثانوية العامة أنها كانت تستذكر دروسها لأكثر من 5ساعات يوميا بمساعدة والدتها التى كانت تسمع لها دروسها وأنها لم تعتمد على طريقة برايل نظرا لعدم سرعة إنجازها.

وأشارت ابنة كفر الدوار إلى أن طموحها الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أو كلية اللغة العربية لحبها الشديد باللغة وآدابها، لافتة إلى الدكتور طه حسين هو مثلها الأعلى فى الحياة، وذلك لقصة معاناته وتحديه للظروف المادية والصحية ليكون عميد الأدب العربي.

وقالت الطالبة الأولى على الثانوية العامة إنها تهدى نجاحها إلى روح والدها الذى توفى منذ 4سنوات وكانت تتمنى أن يشاركها فى هذه اللحظات السعيدة .

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد اعتمد ، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع الخليج 365 بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " الخليج 365 "

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع الخليج 365 برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.



ناريمان-صالح



ناريمان-صالح-الأولى-على--مستوى-الجمهورية



ناريمان-صالح-الأولى-على--مستوى-الجمهورية-للمكفوفين



ناريمان-صالح-الأولى-على--مستوى-الجمهورية-للمكفوفين-واسرتها