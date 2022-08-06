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الرئيس السيسي لطلاب الكلية الحربية: "مهم التواصل ونتكلم مع بعض"

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القاهرة - سامية سيد - عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بلقاء الطلاب الذين سوف يتخرجون من الكلية الحربية هذا العام، قائلا: "مبروك مقدما.. وده حاجة جميلة جدا في حياتكم.. وده بداية لحياة جديدة خالص.. تبدأ الحياة العملية.. وإن شاء الله بالتوفيق".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد الكلية الحربية: "لازم التواصل.. أنت مثلا قائد فصيلة أنت عندك عدد من الجنود.. لازم التواصل ومهم أوي أنك تكون على تواصل وتتكلم معاه وتسمع منه.. هو يتكلم وعلمه أنه يتكلم.. ده مسئولية كبيرة جدا في أي موقع وفى الجيش بالذات.. ده مسئولية لحماية الوطن كله وبالتالي الالتزام ده مش بسيط.. المهمة مش قليلة أو بسيطة".

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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