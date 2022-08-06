الثالث علمي رياضة: عرفت النتيجة من مؤتمر الوزير وهدخل كلية الهندسة.. صور

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الفرحة بمنزل الطالب أحمد سامي الهيتي ابن قرية شبرا بلوله التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية بعد حصوله على المركز الثالث في الثانوية العامة علمي رياضة.

وعمت الزغاريد ارجاء المنزل فور علم الأسرة بتفوق نجلهم في الثانوية العامة واحتفلت الأسرة بالنجاح باطلاق الزغاريد وتهنئة الطالب بنجاحه.

وقال الطالب أحمد سامي الهيتي لـ الخليج 365 انه علم بالنتيجة من المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم حيث كان يتابع اعلان النتيجة على صفحة الوزارة وفور سماع اسمه ومشاهدة صورته دخل في صمت لمدة دقائق وما ان تأكد من النتيجة بدأ في التنطيط والاحتفال بالنتيجة.

وأضاف أنه أبلغ والديه واحتفلوا بشدة في المنزل بعد سماع النتيجة، مشيرا أنه كان يذاكر كثيرا وينظم وقته في المذاكرة.

وأوضح أنه سيلتحق بكلية الهندسة وسيكمل الدراسة بالماجستير والدكتوراه مقدما الشكر لوالديه الذين كانوا سندا وعونا له طوال فترة الدراسة.

أما والده أعرب عن فرحته بنجاح وتفوق نجله، مؤكدا أنه كان يتوقع تفوق نجله، خاصة أنه طالب مجتهد وكان يواظب على المذاكرة طوال فترة الدراسة والتركيز كثيراً في فترة الامتحانات.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع الخليج 365 بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا