اليوم.. الأعلى للثقافة يفتح باب التقديم لدوائر الإبداع "Creative Circles2"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يعلن المجلس الأعلى للثقافة، بالشراكة مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية اليونيك EUNIC Egypt عن فتح باب التقديم لدوائر الإبداع Creative Circles2 ابتداً من اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس.

ودوائر الإبداع Creative Circles2هى حاضنة لعدد من المشاريع الثقافية الصغيرة لشباب الأقاليم من القطاعين الحكومى وغير الحكومى، تعمل الحاضنة على تقديم الدعم التدريبى فى مجال الإدارة الثقافية للعاملين بالمجال الثقافى، كما تمنح فى مرحلتها الأخيرة الدعم المالى والفنى للمشاريع الأكثر ابتكارا واكتمالا وفقا لضوابط ومحددات معلنة.

أما عن فئة المستهدفين فهم:

- مديري الفنون وأصحاب المبادرات والمشاريع الثقافية من الشباب تحت 40 عاما فى (وزارة الثقافة) ـ والقطاع المستقل/ الأهلى.

وتأتي شروط التقدم كالتالي:

1- أن يكون أحد العاملين بالقطاع الثقافى (حكومى - أهلى).

2- أن يكون من قاطنى مدن القناة.(علما بأن التدريب سيكون بمكتبة مصر العامة بورسعيد).

3- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 ولا يزيد عن 40 عاما.

4- أن يكون لديه فكرة مبتكرة يرغب فى العمل على تطويرها وتحويلها لمشروع.

وعن معايير الاختيار:

1- وضوح الفكرة وجديتها.

2- يعكس المشروع منهجية جديدة وخلاقة ومبتكرة فى تحقيق أهدافه.

3- أن يكون لديه خطة للتطبيق الفعال.

4- أن تكون النتائج المتوقعة من المشروع مؤثرة.

5- وجود جدوى اجتماعية أواقتصادية أوبيئية من تنفيذ المشروع.

كما توجد بعض الملاحظات المهمة الواجب توافرها وهي:

1- الالتزام التام بحضور التدريب كاملا وعدم التغيب والالتزام بالمواعيد المحددة للتدريب .

التدريب مجانى بالكامل، وفى حالة تغيب المتقدم يحظر مشاركته فى أى تدريبات لاحقة.

2- لا تتحمل الجهات المنظمة تكلفة سفر وإقامة المتدربين.

3- آخر موعد للتقديم 30/8/2022

ويتم التقديم من خلال الاستمارة الإلكترنية اضغط هنا

ولمتابعة المزيد من التفاصيل عن البرنامج التدريبي يمكنكم التواصل معانا من خلال:

البريد الإلكتروني: اضغط هنا

أو صفحة التواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك https://www.facebook.com/Creative-Circles-2-101018579372848