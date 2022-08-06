زيادة الإيرادات 20%.. وكيل "نقل النواب": إحصائيات دخل قناة السويس تدعو إلى التفاؤل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع قناة السويس الجديدة يعد من المشروعات المهمة في تاريخ مصر؛ لما للقناة من مكانة دولية باعتبارها شريانًا وممرًّا ملاحيًّا رئيسيًّا لحركة التجارة العالمية؛ نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز، وما توفره من تسهيلات وخدمات ملاحية للسفن والناقلات.

وأضاف قرقر، في تصريح أدلى به اليوم السبت، أن قناة السويس تتميز بعدد كبير من المميزات التي تمنحها تنافسية أعلى على مستوى العالم؛ حيث تعد أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب والأكثر أمنًا مقارنة بالممرات الملاحية الأخرى، مشيرًا إلى أن مشروع القناة الجديدة ساعد في زيادة تلك المميزات التنافسية لقناة السويس، كما ساعد في زيادة الإقبال على القناة، وزيادة الدخل السنوي لها، حيث أدى مشروع تطوير القناة الجديدة إلى تقليل مدة انتظار البواخر والقوافل التجارية في كلا الاتجاهَين، وهو ما يعد ميزة تنافسية تتميز بها قناة السويس.

وثمن وكيل لجنة النقل بمجلس النواب حرص القيادة السياسية على تطوير محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، وإقامة مشروعات تنموية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، في إطار استراتيجية شاملة لتحويله إلى مركز لوجستي عالمي للإمداد والتموين؛ لا سيما أن ذلك يأتي في الوقت الذي يزداد فيه الاحتياج العالمي لتسهيل حركة التجارة وسلاسل الإمداد والتوريد في ظل الأزمات المتتالية التي تتعرض لها دول العالم.

وقال قرقر إن التقارير الرسمية حول إحصائيات دخل القناة التي تؤكد كل يوم تحسن أداء قناة السويس رغم الأزمة الأوكرانية، أمر يدعو إلى التفاؤل، مشيرًا إلى تحسن إحصائيات الملاحة بقناة السويس خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنةً بالنصف المناظر من العام السابق؛ حيث بلغت حصيلة الإيرادات التي حققتها القناة 3.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 3 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2021، بنسبة زيادة 20%.

ودعا وكيل لجنة النقل بمجلس النواب الحكومة إلى سرعة تعظيم الاستفادة من مشروع قناة السويس الجديدة، من خلال تنفيذ وجذب استثمارات كبيرة بها؛ لا سيما أن القناة تعد بيئة خصبة ومؤهلة بشكل كبير لمزيد من الاستثمارات.