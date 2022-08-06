السيسي: نحاول الحفاظ على مستوى الأسعار.. و"عاوز أطمنكم على أوضاع البلد" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية خلال الأزمات الاقتصادية الماضية حرصت على حماية المواطنين من أثارها المباشرة، خاصة فيما يخص ارتفاع الأسعار، مضيفًا: "الأسعار نتيجة تعثر سلاسل الإمداد أو قلة المعروض أو ارتفاع تكلفة الشحن كانت هتبقى كبيرة جدًا.. وفي مصر ما حصلش التأثير ده ومش هيحصل".

وأوضح السيسي في تصريحات على هامش زيارته فجر اليوم إلى الكلية الحربية: "بنحاول نقول إن الأسعار اللي كانت موجودة نحافظ عليها.. سواء أسعار السلع الأساسية.. وكمان أسعار الطاقة.. سواء الكهرباء أو البنزين والغاز.. ولدينا احتياطيات تكفينا حتى نهاية هذا العام".

وتابع الرئيس السيسي: "عملنا مجموعة إجراءات.. محاولة من الدولة والحكومة للتخفيف على المواطنين".

ووجّه الرئيس السيسي، التحية إلى طلاب الكليات والمعاهد العسكرية: "اسمحوا لي أن أوجّه لكم التحية والتقدير والاحترام والمحبة، وأنا عارف أن الكلية خلال الفترة دي تستعد إن شاء الله لحدثين مهمين أوي.. الأول تخرج الكليات العسكرية وأتمنى لكم التوفيق فيه.. والثاني استقبال طلاب الكليات العسكرية الجدد".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد الكلية الحربية: "حريصون جدًا على انتقاء أفضل العناصر.. وده المعيار الوحيد اللي حريصين عليه.. والبعض يعتقد أن فيه وسيلة للانضمام للكليات العسكرية والقوات المسلحة.. وده أمر يسعدنا.. فيه معايير للقبول بالكليات دي".

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الأوضاع الداخلية للبلاد، قائلًا: "عاوز أطمئنكم على الأوضاع الداخلية للبلاد.. التعامل خلال الأزمات الأخيرة سواء أزمة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية"، مضيفًا: "كنا حريصين على أن التأثيرات أقل ما يكون على المواطنين.. كنا دايمًا بنتحرك في الأزمة دي فيما يخص الأوضاع الداخلية أنها لا تؤثر بالنقص على السلع الأساسية ثم التكلفة إلى حد كبير مناسبة للناس".

وأضاف الرئيس السيسي: "إحنا في مصر لم نعكس التكلفة الحقيقية للأسعار اللي شهدت قفزة كبيرة في العالم.. الحرص كان أن الموضوع ده لا يتعرض له المواطن بشكل مباشر".