السيسي عن الحوار الوطني: أمر مهم أننا نسمع بعض.. الاختلاف سنة الكون (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الدعوة إلى الحوار الوطني، على هامش زيارته فجر اليوم السبت، إلى الكلية الحربية.

وقال الرئيس السيسي: "ده أمر مهم أوي.. إن إحنا يبقي فيه بينا وبين بعضنا طوائف وفئات الشعب حوار ونقاش حول القضايا الوطنية المختلفة التي تهم كل الناس".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد الكلية الحربية: "الحوار الوطني مهم علشان نسمع بعض.. حتى لو كنا مختلفين.. الاختلاف سنة من سنن الكون.. مش ممكن نكون أبدًا كلنا بفكر واحد ورأي واحد وتصور واحد تجاه أي قضية بنتكلم فيها".

وأوضح السيسي، أن الدولة المصرية خلال الأزمات الاقتصادية الماضية حرصت على حماية المواطنين من أثارها المباشرة، خاصة فيما يخص ارتفاع الأسعار، قائلًا: "الأسعار نتيجة تعثر سلاسل الإمداد أو قلة المعروض أو ارتفاع تكلفة الشحن كانت هتبقى كبيرة جدًا.. وفي مصر ما حصلش التأثير ده ومش هيحصل".

وأضاف السيسي: "بنحاول نقول إن الأسعار اللي كانت موجودة نحافظ عليها.. سواء أسعار السلع الأساسية.. وكمان أسعار الطاقة.. سواء الكهرباء أو البنزين والغاز.. ولدينا احتياطيات تكفينا حتى نهاية هذا العام".

وتابع الرئيس السيسي: "عملنا مجموعة إجراءات.. محاولة من الدولة والحكومة للتخفيف على المواطنين".

ووجّه الرئيس السيسي، التحية إلى طلاب الكليات والمعاهد العسكرية: "اسمحوا لي أن أوجّه لكم التحية والتقدير والاحترام والمحبة، وأنا عارف أن الكلية خلال الفترة دي هتبقى إن شاء الله تستعد لحدثين مهمين أوي.. الحدث الأول تخرج الكليات العسكرية وأتمنى لكم التوفيق فيه.. والحدث الثاني هو استقبال طلاب الكليات العسكرية الجدد".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد الكلية الحربية: "حريصون جدًا على انتقاء أفضل العناصر.. وده المعيار الوحيد اللي حريصين عليه.. والبعض يعتقد أن فيه وسيلة للانضمام للكليات العسكرية والقوات المسلحة.. وده أمر يسعدنا.. فيه معايير للقبول بالكليات دي".

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