شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تبحث مع الفاو التنسيق للجلسات التحضيرية لمؤتمر COP 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، اجتماعا مع ممثلي منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" لاستكمال الإعداد لجلسات رفيعة المستوى لمسئولي الزراعة والري العرب، بالإضافة لتنسيق مشاركة الفاو في الجلسات التحضيرية لمؤتمر COP27 المقرر عقده فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى عدد من الجلسات الفنية في إطار حرص المنظمات والشركاء الدوليين على المشاركة في أنشطة أسبوع القاهرة للمياه.

يشار إلى أن أسبوع القاهرة الخامس للمياه سيُعقد تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" ، إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محورالمياه في ملف تغير المناخ ، مشيراً إلى أن التوصيات التى ستصدر عن الأسبوع سيتم رفعها للمناقشة في جناح المياه، كما أنه من المتوقعأن يشهد الأسبوع مشاركة أفريقية واسعة بجلسات تمويل مشروعات البنية التحتية لقطاع المياه ، بالإضافة لعقد اجتماع مشترك لوزراءالمياه و الزراعة العرب علي هامش فعاليات الاسبوع، وتنظيم الجولة الثانية لحوار السياسات لدول الندرة المائية لصياغة توصيات يتم رفعها لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل فى مجال المياه والذى سيعقد فى نيويورك خلال شهر مارس 2023.

أكدت رئيس قطاع التخطيط، أن هناك جهودا مبذولة في الإعداد ليوم المياه، حيث تقرر تخصيص يوم كامل عن المياه ، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه بالتعاون مع عدد من المنظمات وشركاء التنمية ، وقيام مصر بقيادة تنظيم "جناح المياه" والذي سينعقد على مدار أيام المؤتمر بالتعاون مع أكثر من 20 منظمة دولية ، وذلك في إطار مساعي مصر لدمج ملف المياه والعمل المناخي.

يشار الى أن وزارة الرى تنظم أسبوع القاهرة للمياه لرفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه ، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، حيث سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي"وذلك إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ.

ويحظى أسبوع القاهرة الخامس للمياه بالرعاية الشرفية للمجلس العالمي للمياه وجامعة الدول العربية ، ومن المنتظر أن يشهد مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الفئات كالسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دولالعالم.

وستتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوي وورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية ، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس ، كما يقام على هامش الأسبوع معرض لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه ، كما يتم عقد عدد من المسابقات خلال الحدث ، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج ، ومسابقة عرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراه في ثلاث دقائق ، والمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتي تُقام بين المزارعين للعام الخامس على التوالي من خلال أسبوع القاهرة للمياه حيث تقدم 350 مزارعا للمسابقة لعرض تجاربهم ، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" بمشاركة الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية.