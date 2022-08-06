شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يلتقى سفير مصر الجديد فى أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، السفير منذر سليم سفير مصر الجديد لدى أوغندا، بحضور السفير رفيق خليل المستشار السياسى للوزارة، حيث تناول اللقاء سبل مواصلة تعزيز العلاقات بين مصر وأوغندا فى مجال المياه.

أكد عبد العاطى، أن المياه تُعد الركيزة الأساسية للتنمية في جميع القطاعات ، وأن مصر حريصة على مساعدة القارة الأفريقية لتحقيق رؤية إفريقيا للمياه 2025 ، وأجندة إفريقيا 2063 ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مشيراً الى أهمية تعزيز عملية إدارة الموارد المائية ، وجذب المزيد من الاهتمام وتوفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المياه بالدول العربية والأفريقية.

أضاف عبد العاطى، أن مصر لا تبخل بالمساعدات الفنية والخبرات المصرية لدعم أواصر التعاون والعلاقات الوثيقة التيتربط بين شعبي مصر وأوغندا، وذلك من خلال عدد من المشروعات منها" المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية"، و" مشروع إدارة الحشائش المائية ببحيرتى كيوجا وألبرت والمشروع الثالث " مشروع التعاون مع وزارة المياه والبيئة الاوغندية" الذى يشمل تنفيذ خزانات لحصاد مياه الأمطار وحفر عدد من الآبار الجوفية للشرب و التدريب و بناء القدرات في مجالات الموارد المائية والري .