شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد ونشاط المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف خلال شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف الشهر الماضى 212 طلب تسجيل جديد لأسمدة ومخصبات ومنظمات نمو نباتية، وتم إصدار 176 استمارة معتمدة بعد العرض علي معهد الأراضي والبساتين ولجنة المخصبات.

وتمت المعاينة الظاهرية والفحص المستندي وسحب عينات لـ 201 شهادة جمركية للأسمدة والمخصبات ومنظمات النمو من المنافذ المختلفة، "الإسكندرية والدخيلة وبورسعيد والسخنة" عن طريق فروع المركز بتلك المنافذ وإرسالها للتحليل بالمعامل، وإنهاء إجراءات الإفراج المؤقت فور عرض تلك الشحنات، وذلك مع لجان المنافذ المكونة من المركز والحجر الزراعي ومعهد بحوث الأراضي و المياه.

واستقبل المركز 199 طلب تسجيل إضافات أعلاف مستوردة و291 طلب تسجيل أعلاف محلية الصنع جديدة، وتم إصدار 167 شهادة تسجيل مستورد و196 تسجيلة أعلاف وإضافات محلية الصنع، وذلك بعد فحص مستنداتها وعرضها فنيا علي لجنة المواصفات ومستشاري المركز ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والجامعات.

وتمت المعاينة الظاهرية والفحص المستندي وسحب عينات لـ 374 شهادة جمركية من خامات وإضافات الأعلاف من المنافذ المختلفة.

وتم سحب عينات وإصدار شهادات بالمطابقة للمواصفات أو الرفض لـ 28 شحنة تصدير بعد موافقة قطاع الانتاج الحيواني الذي يحيل للمركز طلبات التصدير و التصنيع و اختبارات التجانس قبل التصنيع الفعلي قبل منح تراخيص تشغيل خطوط الإنتاج، وقد بلغت تجارب التشغيل 80 تجربة بعدد 238 عينة.

وعلي صعيد المسئولية المجتمعية ومعاونة الجهات الرسمية بتقديم شهادات تحليل معتمدة لعينات ضبطيات وأحراز مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك التي بلغت 16 عينة مضبوطات، تم تحويلها للمركز من النيابة العامة.

وتمثل الدور الإرشادي للمركز وتوصيل أهداف المشروعات والبرامج القومية لوزارة الزراعة للقطاع الاكبر من المنتجين والمربين وعموم المواطنين، وهو ما يؤكد عليه وزير الزراعة بصورة دائمة، فقد أقيم بالمركز الاقليمي عدد من اللقاءات مع المنتجين والمصدرين وممثلي نقابات الزراعيين والطب البيطري لتقريب وجهات النظر فيما يستجد علي الساحة من تركيبات ومحاذير و طرق استخدام في صناعة و تداول الاعلاف .

كما استقبل المركز عددا من الطلبات للتدريب من كليات الزراعة بالجامعات المختلفة لتلقي برامج تدريب مكثفة للطلبة لمعاونة كليات الزراعة و المعاهد العلمية في تلقي دروس عملية تطبيقية في مجالات تحليل الاغذية و الاعلاف و الانتاج الحيواني و سلامة الغذاء.