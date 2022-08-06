شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الرى: إزالة 3 مخالفات لمنشآت خرسانية بمساحة 252 مترا مربعا على مصرف بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا حملة لإزالة التعديات على المصارف، تم خلالها إزالة 3 مخالفات لمنشآت خرسانية بمساحة 252 مترا مربعا بزمام هندسة صرف أبو حمص بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة.

وشدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الصرف على مستوى الجمهورية، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أى ازدحامات فى المصارف، موجهاً بضرورة الاستمرار فى حصر وإزالة التعديات على كافة المصارف، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف، ومتابعة عدم تكرار التعدى وإزالة كافة التعديات في مهدها.

أوضح عبد العاطى، أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجارى المائية ، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر.