شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية المخالفة بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، مركزا للدروس الخصوصية بمنطقة فلل الجامعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بغلق مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية على مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية وغير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب من الأمراض والأوبئة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.