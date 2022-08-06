وزير الأوقاف يشيد بالبرنامج الصيفى للطفل ويطلق مجالس الإقراء على كبار العلماء

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ثمانية من الأئمة والواعظات المتميزين بالبرنامج الصيفى للأطفال كدفعة أولى اليوم السبت بقاعة حراء، وفى كلمته رحب وزير الأوقاف بالأئمة المتميزين والواعظات المتميزات فى مجال تربية النشء على القيم والأخلاق الراقية سائلاً الله (عز وجل) أن يتقبل منهم صالح عملهم، مبيناً أن هذا التكريم بداية لتكريم المتميزين فى كل الأنشطة سواء البرنامج الصيفى للأطفال أم المقرأة النموذجية أم الدروس المنهجية وغيرها، مؤكدًا أن الهدف من تنوع هذه الأنشطة التى تقدمها الوزارة هو وقوف الجميع على الفهم الصحيح للدين.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة تطلق اليوم السنة التمهيدية بمراكز الثقافة الإسلامية لحملة المؤهلات المتوسطة، كما أطلق وزير الأوقاف مجالس الإقراء على كبار العلماء وستبدأ بأربعة مجالس فى الحديث وعلومه، والتفسير وعلومه، والفقه وأصوله، واللغة العربية.

وفى الختام كرم وزير الأوقاف كلا من:

1. الشيخ/ يسرى محمود شفيق عزام - القاهرة - سيدنا عمرو بن العاص (رضى الله عنه) - جنوب القاهرة

2. الشيخ/ محمد الكومى محمد المهدى - القاهرة - الرحمن الأحمر – القاهرة الجديدة

3. الشيخ/ صالح أبو القاسم صالح - بنى سويف - عمر بن العزيز- البندر

4. الشيخ/ محمد رجب السيد عبد الدايم - جنوب سيناء - الصحابة- شرم الشيخ

5. الشيخ/ محمد مجدى غنيم عوض - القليوبية - الكبير- بنها ثان

6. الشيخ/ محمد ناصر أحمد أيوب - الوادى الجديد - المجمع الإسلامى – الخارجة

7. الشيخ/ محمد سليمان عزام راشد - شمال سيناء - النصر- شرق العريش

8. الواعظة / هلا السيد رمضان عبد الفتاح - الإسكندرية - الرحمة الكبير- خورشيد.

من جانبهم توجه المكرمون بالشكر للدكتور حمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه النهضة العلمية والتثقيفية والتربوية والتوعوية التى تشهدها المساجد فى جميع أنحاء الجمهورية.