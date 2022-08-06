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شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أوائل الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفى الشعبة الأدبية %68.38.
أسماء أوائل الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم:
أوائل الشعبة العلمية علوم
1 - ملك عبد الفتاح محمود الشبشيرى (المنوفية) - 402
2 - إسلام فتحى فتحى إبراهيم الدويل (دمياط) - 401
2 - عمر السيد محمود عبد القادر داود (الغربية) - 401
2 - محمد أشرف كمال خليل عبد الله (الشرقية) - 401
3 - أميرة خالد صلاح عمر (الغربية) - 400
3 - محمد أيمن نصر متولي السيد (الدقهلية) - 400
4- أحمد هشام بدوى على (كفر الشيخ)- 399
4- إسلام إبراهيم عبد الرؤوف محمد الهادى (الإسماعيلية) - 399
4 - خالد محمد عوض عبد الرؤوف (البحيرة)- 399
4 - شهد مجدى فهمى محمد على (الشرقية) - 399
4- كيرلس خالد شنودة (سوهاج) - 399
4- كيرلس نسيم عازر خليل (قنا) - 399
4- لؤى أحمد فوزى عبد الحافظ (أسيوط) - 399
4- يوسف محمود السيد أبو سريع نور (القليوبية) -399
أحمد هشام
إسلام إبراهيم
إسلام فتحى
أميرة خالد
أوائل الشعبة العلمية علوم
خالد محمد عوض
شهد مجدى
عمر السيد
كيرلس خالد
كيرلس نسيم
لؤى أحمد
محمد أشرف
محمد أمين
يوسف محمود