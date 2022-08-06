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أسماء أوائل الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022  %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفى الشعبة الأدبية %68.38.

 

أسماء أوائل الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم:

 

 

أوائل الشعبة العلمية علوم 

 

 

1 - ملك عبد الفتاح محمود الشبشيرى (المنوفية) -  402

 

 

2 - إسلام فتحى فتحى إبراهيم الدويل (دمياط) -  401

 

2 - عمر السيد محمود عبد القادر داود  (الغربية) -  401

 

2 - محمد أشرف كمال خليل عبد الله  (الشرقية) -  401

 

3 - أميرة خالد صلاح عمر (الغربية)  - 400

 

3 - محمد أيمن نصر متولي السيد (الدقهلية) - 400

 

4- أحمد هشام بدوى على (كفر الشيخ)- 399

 

4-  إسلام إبراهيم عبد الرؤوف محمد الهادى (الإسماعيلية) - 399

 

 4 - خالد محمد عوض عبد الرؤوف (البحيرة)- 399

 

 4 - شهد مجدى فهمى محمد على  (الشرقية) - 399

 

4-  كيرلس خالد شنودة (سوهاج) - 399

 

4- كيرلس نسيم عازر خليل (قنا) - 399

 

4- لؤى أحمد فوزى عبد الحافظ (أسيوط) - 399 

 

4- يوسف محمود السيد أبو سريع نور (القليوبية) -399

أحمد هشام
أحمد هشام

 

إسلام إبراهيم
إسلام إبراهيم

 

إسلام فتحى
إسلام فتحى

 

أميرة خالد
أميرة خالد

 

أوائل الشعبة العلمية علوم
أوائل الشعبة العلمية علوم

 

خالد محمد عوض
خالد محمد عوض

 

شهد مجدى
شهد مجدى

 

عمر السيد
عمر السيد

 

كيرلس خالد
كيرلس خالد

 

كيرلس نسيم
كيرلس نسيم

 

لؤى أحمد
لؤى أحمد

 

محمد أشرف
محمد أشرف

 

محمد أمين
محمد أمين

 

يوسف محمود
يوسف محمود

 

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