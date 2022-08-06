شكرا لقرائتكم خبر عن الثانية على الثانوية العامة أدبى: صرخت لما عرفت النتيجة وبابا قال لى فخور بيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت ساندى معاذ مقبول محمد عبد اللطيف، الثانية على الجمهورية بالثانوية العامة شعبة أدبى، من محافظة القاهرة، عن بالغ سعادتها، بعد إعلانها ضمن أوائل الثانوية العامة، لافتة إلى أنها قابلت الخبر بالفرحة الشديدة، والسعادة انتشرت داخل المنزل بالكامل.

وقالت الثانية على الجمهورية بالثانوية العامة، في تصريحات خاصة لليوم السابع: صرخت أول ما عرفت النتيجة، والبيت كله فضل يصرخ وسجدت لربنا وبابا قلى أنا فخور بيكى".

وتابعت: نفسى طول عمرى أدخل السلك الدبلوماسي، وإن شاء الله هدخل كلية اقتصاد وعلوم سياسية، لافتة إلى أن فترة الثانوية العامة كانت فترة صعبة والموضوع كان تحدى بالنسبة ليا".

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع الخليج 365 بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " الخليج 365 "

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع الخليج 365 برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.