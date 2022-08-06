المرور X شهر: تحرير مليون مخالفة ورفع 1585 سيارة متهالكة من الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات خلال شهر، عن تحرير 1904849 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 735176 مخالفة تجاوز السرعات المقررة، ورفع 1585 سيارة، و196 دراجة نارية)، وحملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، وضبط 39575 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس "الخوذة".

وضبط 5489 مخالفة أجهزة صوتية، و6798 مخالفة أجهزة ضوئية، و12431 مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص، و15775 مخالفة ملصقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.