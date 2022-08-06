براءة متهم بالتحرش وارتكاب فعل فاضح أمام فتاة "ميكروباص شيراتون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة شاب متهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص بمنطقة شيراتون بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وارتكابه فعلًا فاضحًا.

كانت المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية رصدت في 29 أبريل الماضي تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بأفعال منافية للآداب والتحرش بإحدى السيدات حال استقلالهما أتوبيس نقل جماعي وتضرر شقيق السيدة المشار إليها مما تعرضت له.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في خلال 48 ساعة من خلال استخدام التقنيات الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.