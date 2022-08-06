الداخلية X شهر: مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط 2021 آخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وأسفر جهود قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، و(السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية")، ضُبط خلالها 226 متهمًا، وبحوزتهم (130 قطعة سلاح ناري- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 240 قطعة سلاح أبيض).

وأسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن، مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وضبط 2021 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الدقهلية – الغربية – الإسكندرية - المنيا – القليوبية - السويس – الشرقية –كفر الشيخ – المنوفية – قنا – سوهاج – دمياط – بورسعيد – الأقصر – البحر الأحمر – جنوب سيناء – الإسماعيلية – أسوان – الفيوم – مطروح – البحيرة – الوادى الجديد) بإجمالي مضبوطات (1170) قطعة سلاح نارى أبرزها (2 جرينوف – 2 رشاش – 56 مسدس – 185بندقية آلية - 128بندقية خرطوش – 797 فرد محلى)، وكذا كميات كبيرة من (الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.