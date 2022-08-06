زوجة المجني عليه بمذبحة الريف الأوربي: "اللي مني بيعايروني بالعروسة اللي اتدبحت" (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث ورمضان يونس:

دخلت أسرة ضحايا "مذبحة الريف الأوربي"، في حالة انهيار، في ثاني جلسات محاكمة "عاطف" المتهم بذبح أسرة كامل في مزرعة زايد، والمعروفة إعلاميًا "مذبحة الريف الأوربي": "الإعدام مش هيشفي غليلنا في مروان بس.. والمتهم خان عشرة 30 سنة".

وقالت زوجة "عادل" المجني عليه، في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت،" ياريت كان أصاب عادل بس.. أول ما اتخانف معاه، أية ذنب مروان إنه يتشنق ولا شهد إنها تتدبح هي وأمها، عملولك إيه لده كله".

وأضافت الزوجة المكلومة باكية:" اللي مني هما اللي عايروني بالعروسة اللي اتدبحت قبل فرحها أروح فين أنا ياربي، كانوا بيروحوا مع أبوهم المزرعة عشان يساعدوا".

وأجلت الدائرة 25 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10 ونص بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة "عاطف"، (خفير) المتهم بارتكاب "مذبحة الريف الأوروبي" بتهمة قتل مزارع وابنتيه وحفيديه لجلسة 3 سبتمبر المقبل، للاطلاع.

وحضر محام جديد عن المتهم بجلسة اليوم، والذي طلب أجلًا للاطلاع على القضية.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بإحالة المتهم بقتل خمسة؛ مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وأرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم.

بالإضافة إلى ما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.