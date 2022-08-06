القوى العاملة: تعيين 27 شابا وتفتيش 129 منشأة بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء 27 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 164 شابا مسجلين من راغبي العمل.

وقال محمد سالم عبدالمالك، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات شهر يوليو الماضي، إن المديرية استخرجت 36 شهادة قياس مستوى المهارة، و37 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 129 منشأة، والقيام بحملات تفتيش شاملة، وبحث شكوى عمالية تم إحالتها للقضاء، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 4 منشآت يعمل بها 360 عاملا.

كما تابعت المديرية الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 4 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.​