رئيس "الإنجيلية": الأزمة الفلسطينية تحتاج لعقل وقلب سياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

عبَّر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن بالغ القلق إزاء الوضع الإنساني شديد الخطورة على الأطفال والأسر الفلسطينية جراء القصف العنيف لقوات الاحتلال، والذي يعرّض أرواح الأبرياء من المدنيين إلى خطر كبير.

وذكر زكي، في بيان، اليوم السبت: نقدر جهود القيادة السياسية المصرية المخلصة في التدخل السريع ومحاولة إنهاء التصعيد العسكري لقوات الاحتلال، حفاظًا على أرواح الأبرياء.

وأضاف رئيس الإنجيلية: الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت قصف قوات الاحتلال تحتاج إلى عقل وقلب سياسي وليس استخدام العنف.