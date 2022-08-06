شكرا لقرائتكم خبر عن الثالث مكرر علمي علوم بالدقهلية: توفيق ربنا كان سبب نجاحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الطالب محمد أمين نصر متولي السيد ابن مركز أجا بمحافظة الدقهلية على المركز الثالث مكرر على الجمهورية بالثانوية العامة شعبة علمي علوم بمجموع 400 درجة.

وعبر محمد أمين الطالب بمدرسة برج نور الحمص الثانوية المشتركة، لـ"الخليج 365"، عن سعادته بتتويجه ضمن أوائل الجمهورية، مشيرا إلى أن سعادته لا توصف، فكان النجاح والتفوق بأعلى الدرجات والنسب حلمه في الحياة ونجح بتوفيق الله ورضاه ودعم أسرته في تحقيقه بامتياز.

وأشار إلى أنه لم يكن يهتم بعدد الساعات التي يذاكرها يوميا بقدر اهتمامه بالتركيز في المذاكرة ومتابعة دروسه أول بأول، موضحا أن تفوقه ونجاحه كانا نتاجا لاجتهاده ومثابرته وحرصه الدائم على النجاح طوال 12 عام دراسي.

وأوضح أن تحقيق النجاح ليس صعبا أو مستحيلا، وبالإرادة والعزيمة يمكن تحقيقه، مشيرا إلى أن فرحة النجاح أنسته كل ما واجهه من صعوبات وتحديات خلال العام الدراسي، مؤكدا على أنه سيلتحق بكلية الطب البشري.

وقال أمين نصر والد "محمد"، إنه فخور بما حققه ابنه من تميز ونجاح في الثانوية العامة، وتتويجه ضمن أوائل الجمهورية، مشيرا إلى أنه كان يتوقع نجاحه بامتياز وأخبره بذلك قبل ظهور النتيجة بيومين، "قولتله يا محمد انت هتكون ضمن الأوائل وهنشوف اسمك في الكشف".

وتابع أن ابنه اجتهد كثيرا خلال العام الدراسي ليحقق حلمه في التفوق والالتحاق بكلية الطب البشري، مشيرا إلى أن تفوقه كان نتاجا لقربه من الله تعالى وتركيزه في مذاكرته وفي التفوق والنجاح.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع الخليج 365 بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " الخليج 365 "

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع الخليج 365 برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.