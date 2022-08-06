شكرا لقرائتكم خبر عن الحاصل على المركز الأول بمدارس ستيم: "حلمى أن أكون معيدا بالجامعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الفرحة العارمة سيطرت على منزل الطالب عمر مختار جابر صقر الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة، بمدارس stem بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بنين بالمنوفية، والحاصل على مجموع 650,60 درجة.

وقال عمر إنه تلقى خبر حصوله على المركز الأول بالفرحة الكبيرة له ولأسرته، والإخوان بينه وبين والدة الذى قدم الشكر بالسجود لله شكرا .

وأضاف عمر أنه كان يذاكر عدد ساعات مختلف طبقا للدراسة التى كانت تحتاج وقت طويل، لافتا إلى أنه فى الأيام العادية كان يذاكر 5 ساعات متواصلة من أجل التحصيل المتكامل.

وأكد أن دور الأسرة دور مهم فى سبيل توفير الوقت، وبخاصة أن الوقت والدراسة بمدرسة المتفوقين أمرا يحتاج إلى كثيرا من الجهد فى سبيل الوصول إلى أعلى قدر من التحصيل.

وعن أمنيته قال عمر أنه يتمنى أن يكون معيدا بالجامعة وان يحقق التميز بالتدريس فى الجامعة لانه يعشق هذا المجال بشكل كبير .

ووجه رسالة إلى زملائه القادمين بأن يقوموا بالاجتهاد والمثابرة على تحقيق الحلم، ولا يقف اى شىء فى طريقهم وان يكون لديهم إرادة قوية وعزيمة فى سبيل تحقيق أحلامهم .

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع الخليج 365 بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " الخليج 365 "

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع الخليج 365 برقم الجلوس.. اضغط هنا. (هيبر لينك)

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.