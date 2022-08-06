شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى على مستوى الجمهورية: حققت حلمى بالالتحاق بكلية الطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتسمت الفرحة والبهجة على وجوه على أسرة الطالبة ملك عبد الفتاح محمود الشبشيرى الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية علمى علوم .

وتقول ملك عبد الفتاح محمود الشبشيرى الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية علمى علوم ،كنت أذاكر يوميا وقت كبير ومش بحسب ساعات المذاكرة وكنت لدى أمل كبير الحصول على مجموع كبير ولم أتوقع حصول على مركز ضمن أوائل الثانوية العامة.

وتؤكد الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية علمى علوم ، حققت حلمى بالالتحاق بكلية الطب البشرى جامعة المنوفية ، لكى أكون طبيبه بشرية لمساعدة الغلابة .

وتضيف ملك عبد الفتاح مثلى فى الحياة هى والدتى ومادة المفضلة كانت مادة الكيمياء والحمد تحقق حلم الطفولة .