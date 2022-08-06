شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى على مستوى الجمهورية: حققت حلمى بالالتحاق بكلية الطب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ارتسمت الفرحة والبهجة على وجوه على أسرة الطالبة ملك عبد الفتاح محمود الشبشيرى الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية علمى علوم .
وتقول ملك عبد الفتاح محمود الشبشيرى الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية علمى علوم ،كنت أذاكر يوميا وقت كبير ومش بحسب ساعات المذاكرة وكنت لدى أمل كبير الحصول على مجموع كبير ولم أتوقع حصول على مركز ضمن أوائل الثانوية العامة.
وتؤكد الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية علمى علوم ، حققت حلمى بالالتحاق بكلية الطب البشرى جامعة المنوفية ، لكى أكون طبيبه بشرية لمساعدة الغلابة .
وتضيف ملك عبد الفتاح مثلى فى الحياة هى والدتى ومادة المفضلة كانت مادة الكيمياء والحمد تحقق حلم الطفولة .
وأعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.
وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع الخليج 365 بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا
طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " الخليج 365 "
وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:
- الدخول على موقع الخليج 365 برقم الجلوس.. اضغط هنا. (هيبر لينك)
- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.
- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.
- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.
- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.
- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.