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أسماء أوائل الثانوية العامة الحالات الخاصة وطلاب الدمج (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022  %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفى الشعبة الأدبية %68.38.

 

أوائل الحالات الخاصة:

 

مكفوفو الجمهورية

 

ناريمان أحمد صالح فرج (الإسكندرية )

 

طلاب الدمج:

أنس إبراهيم محمد أنس مرسى الشرقية (407)

 

أحمد عبدالحميد جاد على سليم كفر الشيخ (396)

 

كيرلس سامح حسنى فخرى (القاهرة ) 368.50

 

أسماء أوائل الثانوية العامة الحالات الخاصة
أسماء أوائل الثانوية العامة الحالات الخاصة

 

الدمج 2
الدمج 

 

الدمج
الدمج

 

طلاب الدمج
طلاب الدمج

 

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