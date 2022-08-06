شكرا لقرائتكم خبر عن الرابع مكرر علمى علوم: "بحمد ربنا على كرمه وكنت بذاكر 10 ساعات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد هشام بدوى علي الطالب بمدرسة دار حراء بأسيوط عن سعادته بترتيبه الرابع علمي علوم علي مستوي الجمهورية بعد حصوله علي مجموع 399 مضيفا أنه لم يكن يتوقع حصوله علي هذا الترتيب ولكن كان يتوقع أن يحصل علي مجموع عالي

وأضاف كنت بذاكر 10 ساعات يوميا والحمد لله أسرتي، وفرت لي جو هادئ ومكنش في توتر ولا أي ضغوط من اي نوع وهذا علمني تحمل المسئولية.

وفي الحقيقة اعتمدت علي بعض الدروس الخصوصية وبعض قنوات الوزارة التعليمية وهذا ساعدني بشكل كبير في الامتحانات، وأكتر ماده خفت منها كانت ماده الاحياء، والمذاكرة أساسها الهدوء وعدم التوتر.

وأضاف الدكتور هشام بدوي اننا لم نكن متوقعين هذا الترتيب ولكن الحمد لله ربنا أكرمنا لم نشعر بالتوتر لأنه كان ملتزم بالمذاكرة وده جعلنا لا نتوتر والحمد لله وأدعو ربنا يفرحنا به أكثر.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع الخليج 365 بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " الخليج 365 "

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع الخليج 365 برقم الجلوس.. اضغط هنا. (هيبر لينك)

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.



احمد هشام بدوى علي



الحاصل على المركز الرابع مكرر علمي علوم