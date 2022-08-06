شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إعلان نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الخليج 365 برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان ”الخليج 365” نتيجة الثانوية العامة 2022، عبر موقعه الرسمى.
إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع الخليج 365 برقم الجلوس
الرئيس السيسي يتفقد الكلية الحربية فجرا ويتابع التأهيل والإعداد البدنى للطلاب
قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم، بجولة تفقدية للكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة".
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، فى التعامل مع شكاوى المواطنين خلال شهر يوليو الماضي.
التعليم: 68.38% نسبة النجاح فى الثانوية العامة الشعبة الأدبية
أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 هي %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38.
التعليم: 81.10 % نسبة النجاح في الثانوية العامة علمى رياضيات
أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 هي %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38
أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 هي 75.04%، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات 81.10 % وفي الشعبة الأدبية 68.38%.
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بزيادة عدد الجامعات الأهلية في منظومة التعليم العالي، وتوفير الدعم المالي اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ود. أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، حول استعدادات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023.
استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الدكتورة رانيا هداية مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) بالقاهرة، والمهندس عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية بالبرنامج، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لمتابعة ملفات التعاون المشترك بين الجانبين.
الأرصاد: أمطار رعدية اليوم بجنوب سيناء والصعيد والعظمى بالقاهرة 35 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على السواحل الشمالية مائلا للحرارة رطبا على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.