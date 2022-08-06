شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إعلان نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الخليج 365 برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان ”الخليج 365” نتيجة الثانوية العامة 2022، عبر موقعه الرسمى.

أعلن ”الخليج 365” نتيجة الثانوية العامة 2022، عبر موقعه الرسمى، وذلك بعد اعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة العام الدراسي 2021-2022.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع الخليج 365 برقم الجلوس

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم، بجولة تفقدية للكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة".

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 155 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022– 2023. تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، فى التعامل مع شكاوى المواطنين خلال شهر يوليو الماضي. منظومة الشكاوى الحكومية: مراجعة 94.5 ألف شكوى خلال يوليو الماضي تنسيق الجامعات 2022.. 155 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات

الرئيس السيسي يتفقد الكلية الحربية فجرا ويتابع التأهيل والإعداد البدنى للطلاب

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 هي %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38. أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، عن فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة بعد 48 ساعة من خلال موقع الوزارة لمدة 10 أيام. التعليم: فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية بعد 48 ساعة على موقع الوزارة

التعليم: 68.38% نسبة النجاح فى الثانوية العامة الشعبة الأدبية

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 هي %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38 أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 هي 75.04%، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات 81.10 % وفي الشعبة الأدبية 68.38%. التعليم: 78.32% نسبة النجاح فى الثانوية العامة علمى علوم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بزيادة عدد الجامعات الأهلية في منظومة التعليم العالي، وتوفير الدعم المالي اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ود. أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، حول استعدادات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023. التعليم العالي: 7 كليات بجامعة الإسماعيلية الأهلية جاهزة للدراسة العام الحالي

التعليم: 81.10 % نسبة النجاح في الثانوية العامة علمى رياضياتالتنمية المحلية: المنتدى الحضرى 2024 فرصة لتعريف العالم بإنجازات الدولة

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الدكتورة رانيا هداية مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) بالقاهرة، والمهندس عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية بالبرنامج، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لمتابعة ملفات التعاون المشترك بين الجانبين.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على السواحل الشمالية مائلا للحرارة رطبا على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

الأرصاد: أمطار رعدية اليوم بجنوب سيناء والصعيد والعظمى بالقاهرة 35 درجة