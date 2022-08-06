كشف ملابسات واقعة التعدي على شخصين وإحداث إصابتهما.. وتحديد وضبط الجناة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة التعدي على شخصين وإحداث إصابتهما، وتحديد وضبط الجناة.

كان مركز شرطة البداري، بمديرية أمن أسيوط، تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها كلٍ من (سائق مركبة "توك توك" مُصاب بجرح قطعى بالبطن- مالك محل مصوغات "مُصاب برش خرطوش بالرأس" مقيمان بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج).

بالانتقال وسؤالهما وبرفقتهما "زوجة الثانى" قرروا أنه حال استقلالهم مركبة "توك توك" قيادة الأول وسيرهم بطريق زراعي فرعى بدائرة المركز، فوجئوا بقيام 3 مجهولين يستقلون مركبة "توك توك" بإستيقافهم وتعدوا عليهم (بسلاح أبيض " مطواة " وفرد محلى) مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها واستولوا على ( مبلغ مالي، هاتف محمول "خاصين بالثانى") ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 4 أشخاص، مقيمون بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج ومن بينهم "زوجة المصاب الثانى")

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (مركبة التوك توك- فرد محلى - عدد من الطلقات - سلاح أبيض "مطواة" ) المستخدمين فـى الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واتفاقهم على التخلص من المجنى عليه الثاني بقتله لوجود خلافات بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.