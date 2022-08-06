بينهم 7 تجار مخدرات.. الداخلية تطارد تجار السلاح والكيف في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة 7 متهمين لإثنين منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 2376 حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.