متلاعب في أجزائها.. ضبط 3 أشخاص لمحاولتهم إنهاء إجراءات ترخيص سيارة نقل القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضبط 3 أشخاص لمحاولتهم إنهاء إجراءات ترخيص سيارة نقل متلاعب في أجزائها الجوهرية.

كانت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام شخصان بمحاولة إنهاء إجراءات فحص وترخيص سيارة نقل خاصة بهما متلاعب بأجزائها الجوهرية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (3 أشخاص)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم سيارة نقل "محل الفحص".

وبمواجهة المتهمين (الأول والثاني) اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر المتهم الثاني بأن السيارة المضبوطة بحوزتهم ملكه ونظراً لمروره بضائقة مادية قام بإزالة رقم الشاسية الخاص بالسيارة وبيعه دون السيارة، وأن الشاسية المثبت على السيارة خاص بسيارة نقل ملك المتهم الأول، واقتصار دور المتهم الثالث كوسيط فيما بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.