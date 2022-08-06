أول قرار من محافظ القاهرة بشأن حريق العتبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة صباح اليوم بلاغًا بنشوب حريق في مخلفات منور العقار الذي يحمل رقمي 3 شارع الجوهري و5 شارع الجيش وامتد الحريق لبعض المكاتب الإدارية لبيع الملابس ذات الأسقف الخشبية بالدور العلوي.

وعلى الفور انتقل مسؤولو الحماية المدنية والغاز والكهرباء والإسعاف والحي لمكان الحادث.

كما انتقل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى موقع الحادث وقرر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار الذي نشب به الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

وأكد محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.