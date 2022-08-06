98 ألف شكوى واستغاثة خلال يوليو 2022.. مدبولي يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تواصل عملها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا حرصه على المتابعة المستمرة لموقف تفاعل الجهات الحكومية المختصة مع الشكاوى والاستغاثات، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، في التعامل مع شكاوى المواطنين خلال شهر يوليو الماضي.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن المنظومة تلقت وتعاملت مع 98,5 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر الماضي، حيث وردت تلك الشكاوى والطلبات بنسبة 56% من خلال مركز الاتصال التابع لها، و44% من الشكاوى تم تلقيها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة وقنوات التسجيل الأخرى المتنوعة؛ والتي تتيح تلقى الشكاوى على مدار الساعة من المواطنين وتداولها إلكترونياً؛ بهدف خدمة ورضا المواطن المصري، ولتتمكن فرق العمل بالوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية من معالجة هذه الشكاوى.

وأضاف الرفاعي: تم الانتهاء من المراجعة والفحص المبدئي لـ 94,5 ألف شكوى وطلب منها خلال شهر يوليو، حيث تم توجيه 77 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 17,5 ألف شكوى؛ وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة وفحص 4 آلاف شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى أن الوزارات اختصت بتلقي والتعامل مع 66% من إجمالي الشكاوى، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الصحة والسكان، الداخلية، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم والتعليم الفني، التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، مع 84% من إجمالي الشكاوى الموجهة للوزارات خلال الشهر الماضي.

وأضاف الرفاعي في تقريره لرئيس الوزراء: حققت وزارات الخارجية، الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، النقل، التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الصحة والسكان، السياحة والآثار، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، المالية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التضامن الاجتماعي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل؛ نسب إنجاز مميزة خلال يوليو الماضي.

وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، خلال التقرير، إلى أن المحافظات اختصت بنسبة 24% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر الماضي، حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، القليوبية، والبحيرة، مع 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات، وقد حققت محافظات؛ بورسعيد، سوهاج، قنا، الإسماعيلية، المنيا، القاهرة، الجيزة، الدقهلية، البحيرة، القليوبية، أسيوط، الإسكندرية، السويس، وأسوان؛ نسب إنجاز متميزة.

واختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونياً بالمنظومة، بنسبة 10% من إجمالي تلك الشكاوى، وحقق كل من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجهاز حماية المستهلك؛ نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها.

وأكد التقرير أن البنك المركزي المصري تعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية مع البنوك خلال يوليو الماضي، حيث وجّه بدراستها وفحصها بفعالية وفي توقيتات مناسبة تتفق وطبيعة هذه الشكاوى، كما حققت جامعات: الزقازيق، المنوفية، عين شمس، القاهرة، بنها، الفيوم، الإسكندرية، والمنصورة؛ معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

وتلقت المنظومة 838 شكوى من مواطنين متضررين من ارتفاع تعريفة المواصلات لعدد من خطوط نقل الركاب بعدد محدود من المواقف الإقليمية ببعض المحافظات؛ حيث اختصت محافظة الجيزة بعدد 122 شكوى، يليها محافظات: الشرقية 96 شكوى، البحيرة 91 شكوى، القاهرة 83 شكوى، الدقهلية 71 شكوى، القليوبية 70 شكوى، الاسكندرية 46 شكوى، المنوفية 42 شكوى، وكفر الشيخ 40 شكوى. وتوزعت باقي الشكاوى على باقي محافظات الجمهورية، وقامت المنظومة بتوجيه الشكاوى للمحافظات المختصة والتنسيق مع القيادات للتعامل معها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، وتم إنهاء وإزالة أسباب تلك الشكاوى بمعرفة المحافظات والوزارات المختصة بأجهزتها المختلفة، حيث حققت كل من محافظات؛ البحيرة، الشرقية، القليوبية، الجيزة، الدقهلية، كفر الشيخ، القاهرة، الغربية، المنوفية، المنيا، والإسكندرية، نسب انجاز مميزة في التعامل مع تلك الشكاوى.

وقال الدكتور طارق الرفاعي إن ذلك يأتي تنفيذا لتكليف رئيس مجلس الوزراء لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بسرعة التعامل مع الشكاوى التي تتلقاها المنظومة بشأن احتكار المنتجات البترولية أو المبالغة في زيادة تعريفة الركوب، عقب إقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتعديل بعض أسعار المحروقات السائدة في السوق المحلية خلال شهر يوليو 2022، وبعد أن أصدرت المحافظات قراراتها بتعديل تعريفة خطوط نقل الركاب.

وأشار التقرير بعد ذلك إلى جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء في قطاع الصحة، مشيرا إلى أن المنظومة تلقت ورصدت 7759 شكوى وطلبا واستغاثة في مجال الصحة خلال يوليو الماضي، تمت دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، من بينها 1977 شكوى واستغاثة تطلبت تدخلاً طبيًا سريعًا، في مختلف التخصصات، وجاء أبرزها؛ توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وجراحات إصلاح تشوهات العيوب الخلقية للأطفال، وتوفير غرف للرعاية الحرجة والمركزة للأطفال والكبار، وتوفير العلاج الخاص لمرضى الأورام (كيماوي – إشعاعي)، جراحات المخ والأعصاب والقسطرة المخية، وجراحات العظام والتجميل.