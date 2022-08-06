المرصد السوري: 7 جرحى بينهم 4 جنود أتراك بقصف على قاعدة تركية في عفرين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أصيب 7 عناصر حراسة بينهم 4 جنود أتراك بجروح متفاوتة، في حصيلة أولية، نتيجة استهداف القاعدة التركية في قرية أناب بريف عفرين، بقذائف مصدرها مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام في ريف حلب.

وكان المرصد السوري قد رصد، قبل قليل، سقوط قذائف مدفعية على محيط النقطة العسكرية التركية في قرية أناب شرقي عفرين، مصدرها مواقع انتشار القوات الكردية وقوات النظام في ريف حلب.

وفي سياق ذلك، ردت القوات التركية مع الفصائل الموالية لها، بقصف قرية شوارغة في ناحية شران بريف مدينة عفرين، وقرية كفر انطون شمالي حلب، دون ورود أنباء عن حجم الضرر الذي خلفه القصف.

وكان نشطاء المرصد السوري قد رصدوا، أمس، اشتباكات متقطعة بالأسلحة الرشاشة، بين “الجيش الوطني” من جهة، والقوات الكردية والنظام السوري من جهة أخرى، على محور قرية مرعناز بريف حلب الشمالي.

وكان المرصد السوري قد رصد، إصابة 3 مدنيين بينهم طفلة، ليلة أمس الخميس، نتيجة تجدد القصف المدفعي على مدينة إعزاز بريف حلب.

وسقطت عدة قذائف صاروخية على أطراف مدينة مارع، بالتزامن مع سقوط عدة قذائف مدفعية بالقرب من القاعدة التركية في قرية ثلثانة، مصدر القصف مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام.

كما استهدفت الأخيرة بالرشاشات الثقيلة محيط مدينة إعزاز.

على صعيد متصل، دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين “الجيش الوطني” من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، على محور قرية الغوز وقرب معبر أبو الزندين بريف الباب، تزامنا مع إطلاق القوات التركية قنابل ضوئية في سماء المنطقة.

ورداً على ذلك، قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة ثلثانة الواقعة على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشمالي بأكثر من 15 قذيفة صاروخية ومدفعية محيط قرية الشيخ عيسى بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن حجم الخسائر البشرية في صفوف الطرفين.