شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلو جرام.
- البطاطس 7 جنيهات .
- البصل الأبيض 3.25 جنيه
- البصل الأحمر بـ3 جنيهات.
- الكوسة بـ 10 جنيهات .
- الجزر بـ 7.5 جنيه.
- الخيار بـ 9.25 جنيه
- الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.
- الباذنجان العروس بـ 6 جنيهات
- الفلفل البلدى بـ6 جنيهات.
- الفلفل الألوان 16 جنيها.
- الليمون بـ 12 جنيها.
- فاصوليا بـ15 جنيها.
- بلح بارحى بـ34 جنيها.
- بامية بـ23 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- وورق عنب بـ19 جنيها.
- تفاح احمر إيطالى بـ30 جنيها.
- عنب أحمر بـ12.5 جنيه.