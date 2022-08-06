القابضة للمطارات: تطوير شبكة الطرق بمطار القاهرة وزيادة المساحات الخضراء

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القاهرة - سامية سيد - يشهد مطار القاهرة الدولى تطويرا كبيرا فى مستوى الخدمات المقدمة لكل رواد المطار من مسافرين ومودعين ومستقبلين من خلال رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية المؤدية إلى مباني المطار الثلاثة، لتيسير الحركة وزيادة المساحات الخضراء والتشجير وافتتاح فروع جديدة لعلامات تجارية عالمية بالمطار.

وقال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن ذلك يأتى في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى بضرورة الاهتمام بتطوير الخدمات، وإبراز الوجه الحضاري والجمالي للمطارات المصرية، وفى مقدمتها مطار القاهرة الدولي بوابة مصر الأولى، بما يسهم فى تقديم صورة حضارية تليق باسم مصر أمام الضيوف القادمين لزيارتها من مختلف دول العالم.

وكانت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس الإدارة، قد قامت بإجراء تجديدات وصيانة شاملة لكافة الطرق المؤدية من وإلى المطار والطرق الداخلية ورفع كفاءتها، والتركيز على الهوية البصرية بمحيط مباني الركاب والعناية بالمسطحات الخضراء والتشجير، إضافة إلى مراجعة العلامات واللافتات الإرشادية لتيسير الحركة أمام مرتادي مطار القاهرة فى الدخول إليه أو الخروج منه وكذلك التنقلات الداخلية بين مباني المطار.

وعلى صعيد الخدمات المقدمة للركاب والمستقبلين والمودعين في السفر والوصول حرصت شركة ميناء القاهرة الجوي على التوسع في جذب عدد من العلامات التجارية العالمية بمجال الأغذية والمشروبات، حيث تم مؤخرا افتتاح فرع لإحدى العلامات التجارية العالمية أمام واجهة صالة الوصول لمبنى الركاب رقم 3.

وفيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فقد تم إصدار تعليمات صارمة بالتوفير في استخدام الإضاءة في كافة المواقع واستبدال جميع اللمبات الكهربائية بأخرى موفرة.