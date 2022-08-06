شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنشيط السياحة: إعادة الحفلات فى الأماكن الأثرية هدفه الترويج للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن التعاون بين وزارة الثقافة والسياحة، لإعادة الأنشطة الفنية في الأماكن الأثرية واستقبال تلك الحفلات للترويج للفن المصرى الراقى ومحاربة أشكال الفن غير المرغوب فيه، وهو نوع من أنواع الترويج للسياحة المصرية، وإبراز صورة مصر المليئة بالأنشطة والفعاليات التي تمثل الهوية الثقافية المصرية، وقريبا سنشاهد الكثير من الفعاليات الفنية.

وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة دى ام سى، إن الهدف من تلك الحفلات ربط المواطن المصرى بحضارته عن طريق إطلاق فعاليات فنية في مكان له عبقه وأصالته التاريخيه، وهنا يتعود المواطن على زيارة تلك الأماكن ويتعرف على تاريخ مصر، لافتا إلى أنه بإقامة تلك الفاعليات في دندره وسوهاج وتل بسطا في الشرقية وفى السويس واليوم انطلاف فاعليات مهرجان المسرح الرومانى بالإسكندرية، الهدف منه الانتشار في كل محافظات الجمهورية بالفن والسياحة .

وتابع رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن تلك الفاعليات خطوة مهمة جدا لتعريف المواطن المصرى بتاريخه، ومستهدف من هيئة تنشيط السياحة إقامة حفلات ثقافية وفنية في مصر كلها لأن كل شبر في مصر مكان أثارى، وكل الأماكن التي تستحق أبراز أهميتها الحضارية سيتم إقامة حفلات فيها، ونسعى أن يكون كل شهر أو شهرين حفل بالتعاون مع وزارة الثقافة .